ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با هدف پاسداشت فرهنگ کهن ایرانی و گرامیداشت جشن مهرگان، بعد ازظهر روز پنجشنبه 10 مهر در محوطه تاریخی بیستون مراسم ویژهای برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: این جشنواره فرهنگی با هدف پاسداشت فرهنگ کهن ایران و ترویج گردشگری تاریخی استان از ساعت 2 تا5 روز پنجشنبه 10 مهربرگزار میشود و ورود برای عموم مردم آزاد است.
او ادامه داد: جشن مهرگان که یکی از قدیمیترین جشنهای ایرانی و نماد مهرورزی و دوستی است، فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با سنتهای کهن و آیینهای محلی استان کرمانشاه فراهم میکند.
فرمانی افزود: در این برنامه فرهنگی، مجموعهای از مراسم، موسیقی سنتی، نمایشگاه صنایعدستی و برنامههای متنوع دیگر تدارک دیده شده است تا شرکتکنندگان ضمن لذت بردن از فضای تاریخی بیستون، با تاریخ و فرهنگ منطقه بیشتر آشنا شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه با بیان اینکه محوطه تاریخی بیستون، به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو، با اهمیت تاریخی و فرهنگی بالا، فضای مناسبی برای برگزاری این گونه رویدادهای فرهنگی به شمار میرود، افزود: میزبانی از جشن مهرگان در این مکان، جاذبه ویژهای برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد میکند.
او ادامه داد: اداره کل میراثفرهنگی کرمانشاه از تمامی علاقهمندان دعوت میکند تا در این مراسم شرکت کنند و از برنامههای متنوع و فضای فرهنگی تاریخی بیستون بهرهمند شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: حضور در جشنواره مهرگان علاوه بر تجربه فرهنگی، فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای گردشگری استان و حمایت از توسعه صنعت گردشگری محلی است.