به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: عکاسان نیشابوری، حمیدرضا هلالی با تک عکس «مادر» و مرتضی امین الرعایایی با مجموعه عکس «فرشته مرگ» به جمع برگزیدگان نهایی این جشنواره راه یافتند.

احمد نیک فرجام افزود: دومین دوره جشنواره عکس تهران با هدف شناسایی استعداد‌های نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.

او ادامه داد: در بخش تک‌عکس، ۴۶ اثر از ۳۸ عکاس شامل موضوعات متنوعی همچون زندگی روستایی، مادر شهید، فرهنگ جهادی، امید پس از حادثه، و طبیعت زمستانی معرفی شده‌اند و در بخش مجموعه عکس نیز هفت مجموعه از هفت هنرمند با مضامین «فرشته مرگ»، «طلای سفید»، «نقش‌ها سخن می‌گویند»، و «صید موتو» به رقابت خواهند پرداخت.

نیک فرجام یادآور شد: این جشنواره دومین سال است که همزمان با برگزاری چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با رویکردی رقابتی، حرفه‌ای و با هدف شناسایی استعداد‌های نو و ارتقای جایگاه هنر عکاسی و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.

به گفته این مسئول، در چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران هم مرتضی امین الرعایایی توانست با مجموعه عکس «جریان زندگی» به عنوان برگزیده این جشنواره معرفی شود.

آثار برگزیده این جشنواره طی روز‌های برگزاری چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ به دبیری بهروز شعیبی در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران به نمایش گذاشته می‌شود.