معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: درصورتی که امکان تامین سوخت نیروگاههای حرارتی وجود داشته باشد، برای زمستان محدودیت ظرفیت نیروگاهی نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر اسکندری گفت: افزایش تولید برق حرارتی کشور از ۳ منطر اتفاق میافتد. یا نیروگاههای جدید وارد مدار میشود یا محدودیتهای فنی نیروگاههای بخاری با اجرای پروژههای تکمیلی رفع میشود یا نیروگاههای گازی کشور ارتقاء پیدا میکنند و ما در سال گذشته در هر ۳ حوزه فعالیتهایی داشتیم؛ با تلاشهای انجام شده، موفق به احداث بیش از ۲ هزار ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شدیم که وارد مدار شد. همچنین بیش از ۷۰۰ مگاوات ارتقاء نیروگاههای گازی را محقق کردیم و بیش از ۷۵۰ مگاوات رفع محدود انجام شد تا بتوانیم تابستان را پشت سر بگذاریم.
اسکندری با بیان اینکه برای سال آینده نیز پروژههای افزایش تولید و بهرهوری نیروگاههای حرارتی را در دستور کار داریم اظهار کرد: پروژههای نیروگاهی بلندمدت و نیازمند تامین تجیزات، طراحی و راهاندازی هستند، اما قطعا برای سال آینده هم برنامههای متعددی در دستور کار ما قرار دارد. وی ادامه داد: در زمینه تامین برق فصول سرد سال نیز باید گفت، هیچ سالی محدودیت ظرفیت نیروگاهی نداشتهایم و ظرفیت نیروگاهی وجود دارد، زیرا در زمستان مصارف انرژی الکتریکی کاهش مییابد، بنابراین امکان تامین برق، پیوسته وجود دارد؛ این در شرایطی مقدرو خواهد بود که امکان تامین سوخت نیروگاهها وجود داشته باشد. البته با ارادهای که از وزارت نفت سراغ داریم، در زمستان به مشکل تامین سوخت نیروگاهها برخورد نخواهیم کرد.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی افزود: اگر انرژی الکتریکی را به عنوان کالایی با ارزش بازشناسی کنیم، ضمن بهبود وضعیت رفاهی مردم و افزایش تولید کشور، میتوانیم منابع زیرزمینی خود، که سوخت نیروگاهی ما نیز هست، را برای آیندگان حفظ کنیم. مردم همیشه در راستای حفظ داراییهای ملی همراه و همدل بودهاند و اکنون نیز باید اعلام کنیم، کوچکترین صرفهجویی در انرژی، تاثیر بزرگی در حفظ منابع کشور برای آیندگان خواهد داشت.