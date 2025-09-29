مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از برگزاری نخستین جشنواره گردشگری و کودک در روزهای8و 9 مهرماه ۱۴۰۴ در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، به مناسبت گرامی‌داشت هفته گردشگری، اولین جشنواره گردشگری و کودک کرمانشاه را برگزار می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این جشنواره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۸ و ۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت 9 صبح تا 16 در مجموعه تاریخی و فرهنگی تکیه معاون‌الملک کرمانشاه در شهر برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: هدف اصلی این جشنواره معرفی جاذبه‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه به نسل جدید است.

فرمانی تصریح کرد: همچنین این رویداد فرصتی فراهم می‌کند تا کودکان استان ضمن آشنایی با جاذبه‌های گردشگری استان، با فرهنگ گردشگری آشنا شوند و به عنوان سفیران گردشگری استان در میان خانواده‌ها عمل کنند.

او افزود: شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است و دوستداران گردشگری می‌توانند از برنامه‌های متنوع آن شامل کارگاه‌های آموزشی، معرفی جاذبه‌های تاریخی و برنامه‌های فرهنگی، بازی و قصه گویی برای کودکان بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در ادامه گفت: همچنین مسئولان میراث‌فرهنگی استان حضور فعالی در این رویداد خواهند داشت و درباره برنامه‌های توسعه گردشگری در استان با بازدید کنندگان گفتگو خواهند نشست.

فرمانی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی این جشنواره به‌شکل هوشمندانه و با هدف تقویت جایگاه کرمانشاه در نقشه گردشگری کشور انجام شده است، تصریح کرد: در این جشنواره با همدلی و مشارکت همه دستگاه‌ها و فعالان، زمینه افزایش جذب گردشگر و توسعه پایدار گردشگری استان فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از همه علاقه‌مندان و خانواده‌ها دعوت می‌کند تا در این رویداد فرهنگی و گردشگری شرکت کنند و از فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های استان بهره‌مند شوند.