رضا علیپور، نخستین سهمیه ایران برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن را کسب کرد
خبرهایی از کسب نخستین سهمیه ایران برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن توسط علیپور تا نایبقهرمانی بانوان کبدیکار استان در مسابقات امیدهای کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، رضا علیپور با کسب رتبه چهارم مسابقات قهرمانی جهان موفق شد نخستین سهمیه ایران برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن را به دست آورد.
علیپور هفته گذشته در ماده سرعت مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی عنوان چهارمی را کسب کرد.
ملی پوش ارزنده استان نشانهای طلای بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و ۲۰۲۲ چین را در کارنامه دارد.
نایبقهرمانی بانوان کبدیکار استان در مسابقات امیدهای کشور
تیم کبدی بانوان استان در دیدار نهایی با قبول شکست مقابل خراسان رضوی عنوان نایبقهرمانی را از آن خود کرد.
در این رقابتها که به میزبانی مشهد برگزار شد، هجده تیم با هم رقابت کردند.
عنوان دومی تکواندوکار قزوینی در لیگ یک تکواندو
آرین آرش عضو تیم نیروی زمینی ارتش، با چهار پیروزی و قبول یک شکست در فینال عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کرد.
این مسابقات به میزبانی خانه تکواندوی تهران برگزار شد.