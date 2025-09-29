به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد با اشاره به آغاز برداشت سیب گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۵ هزار تن سیب از باغ‌های این شهرستان تولید و برداشت شود که در مقایسه با پارسال ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

هدایت عبدولی، با اشاره به کاهش تولید نسبت به سال گذشته افزود: امسال به دلیل بروز تگرگ و سرمازدگی بهاره، میزان برداشت سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر خواهد بود.

عبدولی، با بیان اینکه مهاباد قطب تولید سیب منطقه است، اظهارکرد: در این شهرستان حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که هفت هزار و ۴۷۰ هکتار آن بارور بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال به طور میانگین، ۱۶ تن در هر هکتار سیب برداشت شود.

وی گفت: سیب تولیدی در ارقام مختلف، به‌ویژه زرد و قرمز و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت مطلوب، قابلیت انبارداری و حمل و نقل به بازار‌های داخلی و خارجی را دارد.

عبدولی، با اشاره به فعالیت ۳۱ واحد سردخانه‌ای در این شهرستان افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی این واحد‌ها بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع میوه است و سیب تولیدی متناسب با نیاز بازار تا پایان سال به تدریج از سردخانه‌ها عرضه می‌شود.

مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: حدود ۲۰ درصد محصولات باغی شهرستان مهاباد به صورت تازه‌خوری مصرف و ۸۰ درصد نیز به سایر شهرستان‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.