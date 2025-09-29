پخش زنده
پیش بینی میشود ۱۱۵ هزار تُن سیب امسال در شهرستان مهاباد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد با اشاره به آغاز برداشت سیب گفت: پیش بینی میشود امسال ۱۱۵ هزار تن سیب از باغهای این شهرستان تولید و برداشت شود که در مقایسه با پارسال ۲۵ درصد کاهش نشان میدهد.
هدایت عبدولی، با اشاره به کاهش تولید نسبت به سال گذشته افزود: امسال به دلیل بروز تگرگ و سرمازدگی بهاره، میزان برداشت سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر خواهد بود.
عبدولی، با بیان اینکه مهاباد قطب تولید سیب منطقه است، اظهارکرد: در این شهرستان حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که هفت هزار و ۴۷۰ هکتار آن بارور بوده و پیشبینی میشود امسال به طور میانگین، ۱۶ تن در هر هکتار سیب برداشت شود.
وی گفت: سیب تولیدی در ارقام مختلف، بهویژه زرد و قرمز و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت مطلوب، قابلیت انبارداری و حمل و نقل به بازارهای داخلی و خارجی را دارد.
عبدولی، با اشاره به فعالیت ۳۱ واحد سردخانهای در این شهرستان افزود: ظرفیت ذخیرهسازی این واحدها بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع میوه است و سیب تولیدی متناسب با نیاز بازار تا پایان سال به تدریج از سردخانهها عرضه میشود.
مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: حدود ۲۰ درصد محصولات باغی شهرستان مهاباد به صورت تازهخوری مصرف و ۸۰ درصد نیز به سایر شهرستانها و استانهای همجوار ارسال میشود.