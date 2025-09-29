به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: با هوشیاری مأموران، این محموله شامل دو هزار و ۲۷۸ قطعه مرغ زنده به وزن تقریبی پنج تن، در ایستگاه بازرسی کاهک شهرستان داورزن شناسایی و توقیف شد.

دکتر برات‌الله زیدآبادی افزود: این مرغ‌ها پس از انتقال به کشتارگاه طیور سبزوار، تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی، کشتار و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان تعزیرات حکومتی، شبکه دامپزشکی و جهاد کشاورزی، به قیمت مصوب در سه مرکز توزیع شهرستان عرضه شد.

او با بیان اینکه قاچاق دام و طیور تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، تأکید کرد: ورود غیرمجاز طیور می‌تواند عامل انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به صنعت دام و طیور کشور وارد کند.

دکتر زیدآبادی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان، گفت: شهروندان برای حفظ سلامت خانواده، گوشت و فرآورده‌های دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید و مصرف محصولات فاقد مهر بهداشتی دامپزشکی خودداری کنند.