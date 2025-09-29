ضرورت وحدت ملی، تداوم راه شهدا و ارتقای توان بازدارنده
فرمانده تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: وحدت ملی و همبستگی اقوام، عامل ماندگاری اقتدار کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان در جمع فرهنگیان و دانشآموزان معلمان را سرمایههای ارزشمند جامعه و ستون اصلی تربیت نسل آینده توصیف کرد و بر اهمیت وحدت ملی، استمرار راه دفاع مقدس و ارتقای توان دفاعی کشور متناسب با تهدیدات نوین تأکید کرد. سردار حسن حکمتیان گفت: معلمان سرمایههای ارزشمند جامعه و ستون اصلی تربیت نسل آینده هستند. همه ما مدیون تلاشهای شبانهروزی شما در کلاسها و محیطهای تربیتی هستیم. وی با قدردانی از کوششهای جهادگونه فرهنگیان در سالهای اخیر، بهویژه در شرایط دشوار ناشی از آموزشهای مجازی، اظهار داشت: خلاقیت و ایثار فرهنگیان در فضای مجازی و آموزش حضوری، چرخه تعلیم و تربیت را پویا نگه داشت و این تلاشها شایسته سپاس و قدردانی است. فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان در ادامه به بازخوانی خاطرات تلخ و غرورآفرین دوران دفاع مقدس پرداخت و مقاومت ملت ایران را رمز اصلی حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی دانست. وی افزود: ایران گلستانی است که اقوام مختلف آن را ساختهاند؛ وحدت ملی و همبستگی اقوام، عامل ماندگاری اقتدار کشور است. حکمتیان با اشاره به تهدیدات روز منطقه و تحولات جهانی، بر ضرورت تقویت توان بازدارنده کشور تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و پیشرفتهای موشکی و دفاعی، توانسته پاسخهای بازدارندهای ارائه دهد، اما باید در حوزههای پدافندی، جنگ الکترونیک و فضای سایبری نیز کاستیها جبران و زیرساختها مقاومتر شوند. وی همچنین نقش فرماندهان و رزمندگان شهید را در مدیریت بحرانها بیبدیل توصیف کرد و گفت: جانفشانیها و مدیریت آنان الگویی ماندگار برای نسلهای امروز و فرداست. امروز نیز اداره همزمان میدان و دیپلماسی از ضروریات حفظ امنیت کشور است. فرمانده تیپ ۴۸ فتح خطاب به فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها بر لزوم پاسداشت یاد شهدا، تقویت وحدت ملی و انتقال ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید کرد و افزود: معلمان در این مسیر نقشی بیبدیل دارند و رسالت تاریخی آنان در تربیت نسل متعهد و انقلابی باید تداوم یابد. آموزشوپرورش امانتدار فرهنگ ایثار و شهادت است / تأکید بر تبیین و نهادینهسازی ارزشهای دفاع مقدس ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: آموزشوپرورش حافظ و امانتدار فرهنگ ایثار و شهادت است و باید ارزشهای دفاع مقدس برای نسلهای آینده تبیین و نهادینه شود. رضایی اظهار کرد: ما خود را میراثدار فرهنگ ایثار و شهادت میدانیم و وظیفه داریم رشادتها و ارزشهای دفاع مقدس را برای دانشآموزان تبیین کنیم تا الگوی عمل برای آینده کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ۱۰۳ شهید فرهنگی و ۴۴۶ شهید دانشآموز استان، بر ضرورت انتقال آموزههای ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و افزود: تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی فرصتی ارزشمند برای تقویت این فرهنگ در مدارس است. رضایی همچنین با قدردانی از حضور سردار حکمتیان یادگار دفاع مقدس و از پیشکسوتان حوزه نظامی و سیاسی در این آیین، گفت: سخنان و تجربیات رزمندگان میتواند محتوای ارزشمندی برای برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس باشد. مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت با همکاری فرهنگیان و خانوادهها باید زمینه ترویج مستمر فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس را فراهم کند تا نسل جدید نسبت به هویت ملی، ایثار و مسئولیت اجتماعی آگاهتر شود.