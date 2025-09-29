به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و استاندار اصفهان در اقدامی نوآورانه و با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به اطلاعات تاریخی، نخستین سامانه بارکد دیجیتال برای معرفی آثار تاریخی به زبان اشاره، رونمایی شد.

در این طرح که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و نیز بهزیستی استان اصفهان اجرا شده ، یک بارکد دیجیتال در کنار بنای تاریخی نصب می‌شود که بازدیدکنندگان ناشنوا با اسکن آن، می‌توانند ویدیویی را مشاهده کنند که در آن، اطلاعات کامل اثر تاریخی به زبان اشاره ایرانی توضیح داده شده است.

این ابتکار عمل، امکان دسترسی مستقل و کامل جامعه ناشنوایان به محتوای تاریخی اماکن را فراهم کرده و گامی بلند در راستای “برابرسازی فرصت‌ها” و “افزایش حضور فعالانه معلولان در عرصه‌های اجتماعی” محسوب می‌شود.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (یک هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و افزون بر ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.