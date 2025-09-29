پخش زنده
امروز: -
اهالی روستای میانده سنگر در مراسمی، یادو خاطره فرزندان شهیدشان را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حمزه فلاح از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت لازمه جامعه اسلامی است افزود: مدیران و مسئولان باید به شهدا اقتدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهیدان انقلاب و نظام ما را با نثار جان خود بیمه و صیانت کردند و تمام دستاوردهای انقلاب مرهون خون شهداست.
سردار حمزه فلاح با بیان اینکه اسرائیل با طراحی نقشهای باطل فکر میکرد ظرف ۴ روز کار نظام تمام میشود، گفت: ملت ایران با رهبری و فرماندهی حضرت آیتالله خامنهای و همدلی و وحدت نیروهای مسلح تمام نقشههای شیطانی اسرائیل و آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه را خنثی کردند و بار دیگر پیروز میدان شدند.
در ادامه این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهدای میانده سنگر را گرامی داشتند.