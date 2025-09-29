به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد، مولوی امیرخان متقی وزیر امورخارجه افغانستان با هیئتی از آمریکا به ریاست آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه این کشور گفت: افغانستان امروز یک شهروند آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرد.

وی با بیان اینکه حکومت افغانستان به مسائل شهروندان خود از زاویه سیاسی نگاه نمی‌کند ، تصریح کرد ، می‌توان راه‌هایی برای حل مسائل از طریق دیپلماسی پیدا کرد و شهروند آمریکایی نیز به همین دلیل آزاد شد.

متقی همچنین از قطر به خاطر ایفای نقش در تسهیل آزادی زندانیان بین افغانستان و آمریکا قدردانی کرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا نیز از تصمیم افغانستان برای آزادی شهروند آمریکایی استقبال کرد و آن را لحظه خوبی برای خود خواند.

آدام بولر همچنین دور قبلی مذاکرات بین افغانستان و آمریکا را سازنده خواند و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در مورد مسائل باقی مانده ادامه یابد.

این در حالی است که سرنوشت محمود شاه حبیبی رئیس اداره سابق هوانوردی افغانستان، تبعه آمریکایی افغان تبار هنوز در هاله ای از ابهام است و آمریکا برای یافتن وی مبلغ پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

چندی قبل نیز آدام بولر برای آزادی زندانیان آمریکایی به کابل سفر کرده بود.