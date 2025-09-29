به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل زندان‌ها استان گفت: با همکاری و همراهی یکی از خیران که نخواست نامش برده شود مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی ۱۱ زندانی جرائم غیر عمد پرداخت شد.

سیروس امینی افزود: به طور مستمر در طول سال زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات از زندان‌ها آزاد می‌شوند لذا در مناسبت‌های خاص زمینه آزادی افراد بیشتری فراهم می‌گردد.