آزادی ۱۱ زندانی جرائم غیرعمد در کهگیلویه وبویراحمد
همزمان با هفته دفاع مقدس با مشارکت خیر گمنام ۱۱ زندانی جرائم غیر عمد از زندانهای کهگیلویه وبویراحمد آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل زندانها استان گفت: با همکاری و همراهی یکی از خیران که نخواست نامش برده شود مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی ۱۱ زندانی جرائم غیر عمد پرداخت شد.
سیروس امینی افزود: به طور مستمر در طول سال زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات از زندانها آزاد میشوند لذا در مناسبتهای خاص زمینه آزادی افراد بیشتری فراهم میگردد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیر عمد در مراکز ندامتگاهی استان وجود دارد، تاکید کرد: از خیران و نیکوکاران انتظار میرود برای توسعه فرهنگ کمک و دستگیری نیازمندان و محبوسین در بند یاری رسان زندانیان جرائم غیر عمد باشند.