دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: پزشکان محترم نیز مانند سایر اصناف مکلف به نصب کارت‌خوان و رعایت قانون هستند و فرار مالیاتی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان که در باغ‌موزه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد اظهار کرد: ما خود را در مقام مطالبه‌گری پاسخگو می‌دانیم و آماده‌ایم تا در چارچوب مقررات قانونی به سؤالات و خواسته‌های به‌حق شهروندان و به‌ویژه قشر آگاه دانشجو پاسخ‌های لازم را ارائه دهیم. این‌گونه نشست‌ها فرصت ارزشمندی برای گفت‌وگوی مستقیم با جوانان است.

وی با اشاره به تقارن این نشست با ایام هفته دفاع مقدس گفت: جا دارد یاد و خاطره همه شهدای والامقام به‌ویژه سه هزار و چهارصد شهید استان اردبیل را گرامی بداریم. خداوند متعال را شاکریم که امروز توفیق حضور در جمع صالح و دوست‌داشتنی شما دانشجویان عزیز را پیدا کرده‌ایم.

دادستان اردبیل در پاسخ به سؤالی درباره کیفیت آب شرب استان افزود: با اطمینان کامل اعلام می‌کنم که آب آشامیدنی شهر اردبیل از نظر آلودگی هیچ مشکلی ندارد و آزمایش‌های متعدد سلامت آن را تأیید می‌کند. مشکل اصلی ما در حوزه آب، بحث کم‌آبی ناشی از کاهش بارش‌ها است که برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است و خوشبختانه در شهر اردبیل با قطعی آب مواجه نبوده‌ایم.

آفاقی در خصوص موضوع حقوق معوق کارگران یادآور شد: از طریق کانال مستقیم ارتباطی با دادستان، این موارد را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنیم. با برگزاری جلسات متعدد با بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی دارای مشکل نقدینگی را فراهم می‌کنیم. در استان اردبیل تنها یکی دو شرکت هستند که وضعیت مناسبی ندارند و بقیه موارد در حال پیگیری است.

وی درباره پدیده دریافت زیرمیزی در مراکز درمانی هشدار داد: این عمل تخلفی شدیداً محکوم و خلاف‌شرع است. برای رسیدگی قضایی نیازمند گزارش و شکایت شاکی خصوصی هستیم. متأسفانه در بسیاری از موارد به دلیل وابستگی بیماران، این گزارش‌ها ثبت نمی‌شود. جلسات متعددی با دانشگاه علوم پزشکی برگزار کرده و تذکرات لازم داده شده است.

دادستان اردبیل با بیان ضرورت نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان تصریح کرد: فرار مالیاتی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. پزشکان محترم نیز مانند سایر اصناف مکلف به رعایت قانون هستند. اگرچه چالش کمبود متخصص در استان را درک می‌کنیم، اما این موضوع توجیه‌کننده تخلف نخواهد بود. برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد.