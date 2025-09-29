پخش زنده
امروز: -
با مشارکت بنیاد رودکی، دومین گرامیداشت ردیف موسیقی دستگاهی ایران، ۸ مهر ماه از ساعت ۱۹ در تالار رودکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این مراسم در پاسداشت ردیف موسیقی دستگاهی ایران که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، به همت دانشکده موسیقی با همراهی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و کمیسیون ملی یونسکو برگزار میشود.
در این رویداد بخشهای متنوعی از موسیقی دستگاهی ایران اجرا و معرفی میشود که از جمله آن میتوان به اجرای رنگ فرحانگیز (اصفهان) توسط گروه موسیقی به سرپرستی دانیال شاهمحمدی نبی، بخشهایی از دستگاه نوا برای ویلن (درآمد، گردانیه، نیشابورک، ناصری، زنگوله) با گردآوری موسی معروفی توسط بهزاد گلشنی نوازنده کمانچه، قسمتی از ردیف دستگاه «زابل سهگاه» آذربایجان (برداشت، مایه، مویه سهگاه، مبرقه (مبرقع) با روایت وامیق ممدعلیاُغلو (ممد علیاف) و اجرای بهراد بنیادی نوازنده تار، بخشی از روایت علیاصغر بهاری از ابوعطا (رامکلی، گبری، یتیمک، چهارباغ) با اجرای چکاد فشارکی نوازنده کمانچه، بخشی از بیات شیراز از ردیف دوره عالی سنتور فرامرز پایور با نوازندگی تارا قهرمانی، مثنویخوانی پارسا حسندخت (مثنوی اصفهان و بخشی از مثنوی موسوم به عبری به روایت استاد حسن کسایی) با همراهی نی هوشمند عبادی، ارائه پژوهش پوریا فرجی درباره قطعات معروف به «محمدصادقخانی» و اجرای آنها با سنتور اشاره کرد.
همچنین ارائه گزارش سپنتا حامدینژاد درباره ردیفهای عرضه و منتشرشده ایرانی، سخنرانی بابک خضرایی و داریوش پیرنیاکان و ... از دیگر بخشهای این مراسم است.