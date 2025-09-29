پخش زنده
رمان «مدیر مدرسه» و داستان کوتاه «گلدسته و فلک» از جلال آلاحمد و کتاب کودک «مهمانهای ناخوانده» نوشته فریده فرجام، با روایتهایی از چالشهای اجتماعی، شیطنتهای کودکی و ارزشهای انسانی، جایگاه ویژهای در ادبیات ایران دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این یادداشت سه اثر برجسته ادبیات ایران را معرفی میکند که هر یک با زبانی ساده و تأثیرگذار، مفاهیم عمیقی را به مخاطبان منتقل میکنند.
روایت چالشهای مدیریت در «مدیر مدرسه»
رمان «مدیر مدرسه» نوشته جلال آلاحمد، منتشرشده در سال ۱۳۳۷، داستان معلمی را روایت میکند که مدیریت مدرسهای تازهتأسیس را بر عهده میگیرد. او با نثر ساده و صمیمی، با بیمسئولیتی معلمان و ناکارآمدیهای سیستم آموزشی دستوپنجه نرم میکند. راوی در تلاش برای ایجاد تغییر، با جامعهای مواجه است که بیتفاوتی در آن ریشه دوانده. آیا او میتواند به اهدافش برسد یا تسلیم خواهد شد؟ این پرسش، خواننده را تا پایان همراه میکند.
مهربانی و همزیستی در «مهمانهای ناخوانده»
«مهمانهای ناخوانده» اثر فریده فرجام، منتشرشده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قصهای دلانگیز از محبت خاله پیرزن به حیوانات است. او در شبی سرد و بارانی به حیوانات پناه میدهد و با مهربانی از آنها پذیرایی میکند. حیوانات که دلبسته او شدهاند، تصمیم میگیرند کنارش بمانند و زندگی مشترکی را آغاز کنند. این کتاب مفاهیمی، چون صلح، دوستی، پذیرش تفاوتها و همزیستی با محیطزیست را به کودکان میآموزد. این اثر بارها تجدید چاپ شده، در فهرست میراث ناملموس ایران با شماره ۱۳۹۴ ثبت شده و به زبانهای انگلیسی و کردی ترجمه شده است. همچنین، انیمیشنهای متعددی نیز از آن الهام گرفتهاند.
شیطنت کودکی در «گلدسته و فلک»
داستان کوتاه «گلدسته و فلک» از جلال آلاحمد، با توصیفات شاعرانه از گلدستهها و گنبد روبهروی حیاط مدرسه، حس کنجکاوی و شیطنت کودکی را به تصویر میکشد. توصیفات زنده آلاحمد از صدای کبوتران و فضای قدیمی راهپلهها، خواننده را به عمق داستان میبرد. این اثر کوتاه، نمونهای درخشان از هنر داستاننویسی آلاحمد است که همچنان در ادبیات ایران میدرخشد.
سه گانهای از انسانیت، مبارزه و نوستالژی
این سه اثر، با روایتهایی از تلاش برای تغییر، مهربانی بیریا و حسرتهای کودکی، گنجینهای از ادبیات ایران را به نمایش میگذارند که همچنان قلب و ذهن مخاطبان را تسخیر میکند.