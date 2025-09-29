پخش «پسران هور»، به زودی از شبکه یک، تولید مشترک ایران و تاجیکستان با دغدغه پاسداشت زبان فارسی و رونمایی از «ضربان مدرسه»، همزمان با بازگشایی مدارس، خبر‌های امروز «پشت صحنه»، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «پسران هور» در راه تلویزیون، مجموعه‌ای درباره شهید علی هاشمی فرمانده قرارگاه سری نصرت در دوران دفاع مقدس. «پسران هور»، در ۱۷ قسمت روایتی انتظار یک مادر با بازی رویا افشار است. این مجموعه به زودی از شبکه یک پخش می شود.

ایران و تاجیکستان با دغدغه پاسداشت زبان فارسی تولید مشترک خواهند داشت. در حاشیه رونمایی از فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، بر ضرورت این موضوع تاکید شد. شبکه آی فیلم تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد.

همزمان با بازگشایی مدارس از «ضربان مدرسه» رونمایی شد. جدید‌ترین اثر مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما با شعری از قاسم صرافان.