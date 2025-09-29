به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عناوین رویداد‌های خبری روز یک شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۴، در بسته تصویری ۱۲۰ ثانیه مرور شده است.

گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله در حرم بانوی کرامت، پیگیری رفع مشکل تردد به ایستگاه راه آهن محمدیه، برگزاری مانور ترکیبی حوادثی در اواخر آذر، رونمایی از ۲۲۰ تابلو حاوی اسامی شهدا، دعوت ۵ راگبی باز قمی به تیم ملی و معرفی برترین ووشوکاران دختر استان عناوین رویداد‌های خبری است که در بسته ۱۲۰ ثانیه به آن پرداخته شده است.