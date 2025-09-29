پخش زنده
وزیر نفت هفتم مهر «روز ملی آتشنشانی و ایمنی» را فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به تلاشهای شبانهروزی افرادی دانست که برای حفظ جان انسانها، صیانت از سرمایههای ملی و پاسداری از تأسیسات حیاتی کشور، بیوقفه میکوشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در متن پیام محسن پاک نژاد آمده است:
«هفتم مهر روز ملی آتشنشانی و ایمنی فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به تلاشهای شبانهروزی افرادی است که برای حفظ جان انسانها، صیانت از سرمایههای ملی و پاسداری از تأسیسات حیاتی کشور، بیوقفه میکوشند. در صنعت عظیم و راهبردی نفت که همواره در معرض گسترهای از خطرات طبیعی، صنعتی و حتی تهدیدات دشمن است، رعایت اصول و ضوابط ایمنی و آتشنشانی، نه تنها یک الزام عملیاتی بلکه رکن اساسی پایداری و تأمین امنیت انرژی کشور بهشمار میرود.
پایمردی کارکنان صنعت نفت در تداوم تولید و مدیریت شرایط اضطراری در دوره جنگ ۱۲ روزه نشان داد که همکاران ما در صنعت نفت بدون هیچ چشمداشتی آماده جانفشانی و صیانت از کشور و تأسیسات بخش انرژی هستند. این ایثار و فداکاری خاطره جانفشانی آتشنشانان در سال ۱۳۵۹ را مجدداً در یادها و خاطرهها زنده کرد که شایسته تشکر است.
بدون شک شجاعت، انضباط و آگاهی این نیروهای متعهد، عامل اصلی تداوم تولید، مدیریت موفق حوادث و حفظ سلامت کارکنان و تجهیزات در این شرایط بحرانی بود، همچنین تجربه این دوره نشان داد زیرساختهای انرژی بهویژه در بخش نفت و گاز تا چه اندازه مورد توجه تهدیدهای نظامی دشمن است و این موضوع لزوم آمادگی همهجانبه در تأسیسات صنعت نفت را ضروری مینماید.
وقوع برخی حوادث عملیاتی و فرآیندی در چند ماه اخیر، بار دیگر لزوم رعایت ضوابط ایمنی در صنعت نفت را به ما گوشزد میکند و همانگونه که در پیام سال قبل عنوان شد، مجدداً تأکید مینمایم ایمنی بهعنوان یک اولویت حیاتی و وظیفه همگانی، بهمعنای واقعی و عملی سرلوحه همه کارها و فعالیتها قرار گیرد تا آرمان «صنعت نفت پایدار و بدون حادثه» تحقق یابد.
در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرافتخار آتشنشان، مراتب قدردانی خود را از زحمات خالصانه آتشنشانان و متخصصان ایمنی اعلام داشته و امید دارم با تقویت رویکرد پیشگیرانه، جاریسازی ایمنی در فرآیندهای سازمان، ارتقای ناوگان آتشنشانی و سطح آمادگی در شرایط اضطراری و ترویج فرهنگ ایمنی، گامی مؤثر برای پایداری صنعت نفت و حفظ منافع ملی برداشته شود.»