فصل برداشت محصولی پرخاصیت در غرب استان
برداشت سنجد از باغ های بویین میاندشت
برداشت سنجد از ۵ هکتار باغهای سنجد بویین میاندشت آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: سطح زیر کشت این محصول حدود ۵ هکتار است و بیشتر در اطراف باغهای شهرستان کشت شده است تا به عنوان حصار از باغها محافظت شود.
ولی علیمردای با بیان اینکه متوسط برداشت این محصول ۴ تن درهکتار است افزود: عمر درخت سنجد بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال است و معمولا از ۶ سالگی به باردهی میرسد.
وی گفت:درخت سنجد با محیطهای مختلف سازگاری دارد و از یک درخت بالغ بین ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم سنجد برداشت میشود.
سنجد که زیتون روسی نیز نام دارد، میوهای کوچک با خواص متعدد، تقویتکننده سیستم ایمنی بدن و استخوانها است.
