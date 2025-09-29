

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسنوکر کیو تور خاورمیانه فصل (۲۰۲۶ - ۲۰۲۵) به میزبانی کشور امارات از ۲۴ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴) در آکادمی کیو اسپورت شهر دوبی با حضور ۶۰ بازیکن از منطقه خاورمیانه برگزار شد و علی قره گوزلو نماینده شایسته اسنوکر کشورمان موفق شد یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در دیدار نهایی علی جلیل از عراق را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند.

در این دوره از مسابقات علی قره گوزلو رامی الهوسامی از لیبی را ۳ بر ۰ از پیش روی برداشت و در ادامه مینا آواد از مصر را ۳ بر ۱، احسان حیدری نژاد را ۴ بر ۱، عمر عامر مصری را ۴ بر ۰ شکست بدهد و به نیمه‌نهایی راه پیدا کند. نماینده اسنوکر کشورمان در جمع چهار نفر برتر خالد علی الکمالی اماراتی را ۴ بر ۰ شکست داد و به دیدار نهایی رسید. قره گوزلو در فینال موفق شد علی جلیل عراقی را ۴ بر ۲ شکست دهد و به عنوان قهرمانی مسابقات دست پیدا کند. او پیش‌ازاین دو بار دیگر این عنوان را از آن خودکرده یود.

اکنون قره گوزلو با این قهرمانی جواز حضور در مسابقات نهایی کیوتور کسب سهمیه فدراسیون حرفه‌ای‌های جهان را کسب کرد. این مسابقات اسفندماه سال جاری در آلبانی برگزار می‌گردد و در صورت راهیابی به فینال می‌تواند همچون حسین وفایی و امیر سرخوش به عضویت فدراسیون اسنوکر حرفه‌ای‌های جهان درآید.