محورهای مواصلاتی استان مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته ۴ فوتی و ۸۷ مجروح بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۷۳ فقره حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعزام شدند.
ایران نژاد افزود: متأسفانه طی این حوادث ۴ نفر از هماستانیها جان خود را در صحنه حوادث از دست دادند و ۸۷ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.
او با تأکید بر اینکه اغلب جان باختگان این حوادث در سنین بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار داشتند، ادامه داد: از رانندگان درخواست می شود با رعایت سرعت مطمئنه، عمل به قوانین رانندگی، توجه به موضوع لزوم استراحت کافی در سفرهای جادهای و اجتناب از رانندگی در صورت خستگی و خواب آلودگی به سلامت خود در سفر کمک کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی تأکید کرد: جادههای استان مرکزی طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد یکی از تلخترین حوادث ترافیکی بوده و همکاری رانندگان میتواند جان بسیاری از هموطنان را نجات دهد.