۲۱۵ هکتار از منطقه مرزی «ریمدان» به سرمایهگذاران بومی واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: ۲۱۵ هکتار از منطقه «ریمدان» (گذرگاه مرزی با پاکستان) برای اجرای طرحهای اقتصادی آماده و محصور شده و این اراضی در مرحله نخست به سرمایهگذاران بومی واگذار میشود.
محمد سعید اربابی افزود: منطقه ریمدان با مساحت نزدیک به پنج هزار هکتار ظرفیت زیادی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای تجارت مرزی شرق کشور دارد و تاکنون زیرساخت ۲۱۵ هکتار از اراضی آن برای اجرای طرحهای اقتصادی آماده و محصور شده است.
اربابی اظهار کرد: اراضی آمادهسازی شده در منطقه منفصله ریمدان با هدف توسعه اقتصادی و رونق تجارت مرزی با اولویت جامعه بومی واگذار میشود تا مردم منطقه دشتیاری و ریمدان نقش محوری در توسعه آن ایفا کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به جزییات این طرح، گفت: بخشی از این اراضی به ایجاد ساختمانهای اداری، پارکینگ و زیرساختهای خدماتی اختصاص دارد و بخش عمده آن برای فعالیتهای تولیدی، انبارداری و تجاری در نظر گرفته شده است.
اربابی، تصریح کرد: در صورت محدود بودن توان مالی متقاضیان بومی، ارائه طرحهای اقتصادی و ایدههای نو میتواند مبنای واگذاری باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه ریمدان برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه بیان کرد: در سفر اخیر مقامهای ارشد ایرانی به پاکستان، ۲ طرف برای افزایش حجم تبادلات تجاری از سه به ۱۰ میلیارد دلار توافق کردند که فرصت کمنظیری برای فعالان اقتصادی بهویژه در نوار مرزی سیستان و بلوچستان ایجاد میکند.
وی با دعوت از فعالان اقتصادی محلی برای مشارکت در طرحهای توسعهای تاکید کرد: مشارکت جامعه بومی ضامن پیشرفت و رونق اقتصادی منطقه است و در صورت استقبال نکردن سرمایهگذاران و مردم بومی ناچار به واگذاری اراضی آماده شده ریمدان به سرمایهگذاران خارج از منطقه خواهیم بود.
منطقه ریمدان از توابع شهرستان دشتیاری در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شهر چابهار قرار دارد.