جانباز شهید حاج مرتضی صادقیان بعد از۳۸ سال تحمل درد و رنج به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر جانباز و معلم گرانقدر حاج مرتضی صادقیان از مسجدامام حسین (ع) محله طاحونه رهنان به سمت گلزار شهدای رهنان برگزار شد.

جانباز ۷۰ درصد شهید حاج مرتضی صادقیان، در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ در عملیات کربلایی ۵ مجروح و پس از ۳۸ سال تحمل رنج ناشی از صدمات جنگ تحمیلی در سحرگاه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در ۵۷سالگی به شهادت رسید.

مسعود نیک‌بخت سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان هم در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباز ۷۰ درصد حاج مرتضی صادقیان، شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت.