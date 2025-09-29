پخش زنده
پویانمایی «آقا معلم و بچه ها»، مجموعه «نقطه صفر»، مجموعه «پسران هور» و فیلم «جدال در تاریکی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی «آقا معلم و بچه ها»، هر روز ساعت ۱۵:۴۵ از شبکه نهال پخش میشود.
این مجموعه با موضوع روستا و محیط آموزشی در ۲۶ قسمت ۱۳ دقیقهای تولید شده است.
«نقطه صفر»، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
این مجموعه روایتی از سختیها، تلاشها و مسیر موفقیت پنج بانوی کارآفرین کشور است.
مجموعه «پسران هور»، که درباره شهید علی هاشمی فرمانده قرارگاه سری نصرت است در کنار مزار این شهید در گلزار شهدای خوزستان رونمایی شد.
پخش این مجموعه از فردا ساعت ۲۲ از شبکه یک اغاز میشود.
«جدال در تاریکی»، امروز ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان دو آتش نشان است که برای مهار یک آتش سوزی گسترده در شهر میکوشند.