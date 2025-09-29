بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷۴ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۲۱۶ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۳۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال طی روز ششم مهرماه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: ۷۲ میلیون و ۳۶۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۰۷ میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در ششم مهر میزبان دادوستد ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۱۲۵ میلیارد ریال را رقم زد.