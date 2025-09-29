به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف حمل هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلامات گرفته شده از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده در حق دولت متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.