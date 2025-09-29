به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی در جریان سفر کاری خود به شهرستان سامان از روند اجرای عملیات عمرانی فرهنگسرای این شهرستان بازدید و وضعیت پیشرفت پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.

وی افزود: طرح احداث فرهنگسرای سامان از سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع آغاز شده و در طراحی آن، احداث سالن اجتماعات، ایجاد نگارخانه، راه‌اندازی بخش‌های اداری و تأسیس کتابخانه پیش‌بینی شده است.