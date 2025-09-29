عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه متناسب به اقدام طرف غربی، فعالیت هسته‌ای کشور بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت، گفت: علاوه بر این، ایجاد تغییرات در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛حسن قشقاوی درباره فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: شورای عالی امنیت ملی در این باره بیانیه داده است و قطعا اقدام تروئیکای اروپا برای فعال سازی مکانیسم ماشه غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل و از جایگاه باج خواهی از ایران انجام شده و قطعا جمهوری اسلامی ایران زور را قبول نخواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: در مجلس مسائلی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه متناسب به اقدام طرف غربی، فعالیت هسته‌ای کشور بهتر از گذشته تداوم داده شده و میزان همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دستخوش تغییراتی شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اثر روانی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بسیار بیشتر از جایگاه واقعی آن است، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز باید مبنای اقتصادی داشته باشد ولی وقتی پاسی از شب، خبر افزایش قیمت دلار در فضای مجازی منتشر می‌شود، واضح است که این موضوع جنبه روانی دارد. چرا که در انتهای شب کار اقتصادی مربوط به دلار انجام نمی‌شود.

رسانه‌ها آثار روانی فعال شدن مکانیسم ماشه را برای مردم تبیین کنند

وی با بیان اینکه از منظر رسانه‌ای باید آثار روانی افزایش قیمت ارز و طلا که به مکانیسم ماشه نسبت می‌دهند، برای مردم تبیین شود، گفت: باید رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های کشور، جنبه روانی اسنپ بک و مفاد قطعنامه‌هایی که علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد، برای مردم تبیین کنند. چرا که ایران پیش از این هم این تحریم‌ها را در حوزه هسته‌ای و نظامی تجربه کرده ولی به رغم تحریم، در هر دو حوزه به پیشرفت رسیده است.

قشقاوی اضافه کرد: در اوج دفاع مقدس و جنگ هشت ساله ایران با صدام و رژیم بعث عراق یا در زمان جنگ سوریه و همچنین جنگ در افغانستان ، شاهد چنین تلاطمی در قیمت‌ها نبودیم. اما فقط در ایران چنین فضایی وجود دارد که با سرفه طرف مقابل به صورت حباب و غیرواقعی، قیمت ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند. در حالی که تحریم‌های اخیر شورای امنیت جنبه اقتصادی ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: فعلا موضوع تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در دستور کار است که پیش از این تعلیق همکاری با آژانس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

این دیپلمات پیشین درباره اقداماتی که باید پس از فعال سازی اسنپ بک که به نوعی پایان برجام است، دولت و مجلس انجام دهند، تصریح کرد: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه ثابت کردند که در زمان وجود دشمن واحد، پای کشورشان می‌ایستند و این اتحاد را باید در ادامه برای غلبه به برخی از کاستی‌هایی که در حوزه‌های مختلف کشور وجود دارد، مدنظر قرار داد.

از ظرفیت چین برای توسعه اقتصاد کشور بهتر از گذشته استفاده کنیم

قشاوی یادآور شد: در این زمان دولت باید مسائل معیشتی، مسکن مردم و بهبود شرایط اقتصادی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد و تمام احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی فقط در راستای حفظ این انسجام در برابر دشمن واحد گام بردارند.

قشقاوی با اشاره به همپیمانان ایران نظیر چین و روسیه تصریح کرد: به نظر می‌رسد از ظرفیت و قدرت اقتصادی چین برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به خوبی بهره نبردیم و باید بهتر از گذشته فضا برای توسعه روابط دو کشور فراهم شود.

بامداد روز گذشته، ششم مهرماه ۱۴۰۴، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که به واسطه برنامه هسته‌ای ایران بر کشور تحمیل شده بود با سوء‌استفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف مندرج در توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام به میدان اجرا در سطح بین‌المللی بازگشتند.

در چند هفته و بخصوص چند روز اخیر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد، اما تلاش‌های تهران برای باز نگاه داشتن پنجره دیپلماسی از سه مسیر مذاکره با تروئیکای اروپایی، حصول توافق از سرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده و قابل اجرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده برای مقاومت در برابر دیپلماسی راه به جایی نبرد.

وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام ترویئکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

منبع: ایرنا