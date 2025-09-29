بورس انرژی ایران در روز دوشنبه ۷ مهرماه، میزبان عرضه‌های متنوعی در رینگ‌های داخلی و بین‌المللی خواهد بود. در این میان، عرضه گسترده گاز مایع و نفتا توسط شرکت‌های پالایشی، رینگ بین‌الملل را پررونق می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۳۵ هزار تن نفتای فول‌رنج و ۲۰ هزار تن گاز مایع را عرضه خواهد کرد. همچنین شرکت ملی نفت خلیج فارس با ۸ عرضه مجزا، در مجموع ۵۹ هزار تن گاز مایع صادراتی را روانه این رینگ می‌کند.

در رینگ داخلی نیز عرضه متانول طبق روال هفتگی ادامه دارد. شرکت پتروشیمی شیراز ۲,۴۰۰ تن و متانول کاوه ۲,۳۰۰ تن متانول را در این روز عرضه خواهند کرد.

ثبت بیش از ۹.۴ هزار میلیارد ریال ارزش معاملات در ۶ مهر

در جریان معاملات روز یکشنبه ۶ مهرماه، مجموع ارزش معاملات در بورس انرژی ایران به ۹ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال رسید. بخش عمده این ارزش (۶۹ درصد) مربوط به رینگ داخلی بازار فیزیکی و فروش فرآورده‌های هیدروکربوری بود.

پالایش نفت اصفهان، فروشنده برتر صادراتی

در رینگ بین‌الملل روز ششم مهر، ۶ هزار و ۶۶۳ تن محصول از گروه نفت، گاز و حامل‌های انرژی به ارزش ۲ هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال معامله شد.

پالایش نفت اصفهان با عرضه و فروش ۶ هزار تن بوتان و ۵۰۰ تن هگزان در صدر فروشندگان صادراتی قرار گرفت. این شرکت بوتان را با قیمت پایه ۴۱۰ دلار به ازای هر تن عرضه کرد که کل محصول با میانگین ۴۱۰.۰۱۵ دلار معامله شد. ارزش نهایی معامله بوتان به ۱,۷۶۳ میلیارد ریال رسید.

پالایش نفت بندرعباس، فروشنده برتر رینگ داخلی

در رینگ داخلی بازار فیزیکی در ششم مهر، ۱۵ هزار و ۶۳۹ تن محصول با مجموع ارزش ۶ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال معامله شد.

پالایش نفت بندرعباس با فروش ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ (معادل ۷,۷۶۵ تن) با قیمت پایه ۳۶۵,۹۸۸ ریال به ازای هر لیتر، موفق شد ۳,۶۶۷ میلیارد ریال معامله ثبت کند و عنوان فروشنده برتر رینگ داخلی را به خود اختصاص دهد.

جزئیات معاملات ابزارهای مالی در بورس انرژی

در بخش ابزارهای مالی بورس انرژی، مجموع ارزش معاملات در روز ششم مهرماه ۵۴۲ میلیارد ریال ثبت شد.

در بازار مشتقه، یک قرارداد سلف موازی برق گیلان ۰۶۱ با ارزشی معادل ۵۶۸ میلیون ریال معامله شد.

۱۴ میلیون واحد صندوق سینرژی در بازار صندوق‌های قابل معامله (ETF) با ارزشی معادل ۳۱۴ میلیون ریال دادوستد شد.

۲,۹۹۲ ورقه گواهی صرفه‌جویی گازغیراوج۰۴۰۴ در تابلو گواهی صرفه‌جویی با ارزش ۲۵۴ میلیون ریال معامله شد.

در تابلو گواهی ظرفیت، ۲,۵۰۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی به ارزش ۲۲۷ میلیارد ریال دادوستد شد.