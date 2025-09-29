هفتم مهر در تقویم ایران به پاس رشادت‌های آتش نشانان در دوران دفاع مقدس به نام آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در روز ۷ مهر ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر‌های اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، بار دیگر هواپیما‌های دشمن به بمباران پالایشگاه اقدام می‌کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می‌شود.

طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب رهنگی کشور تائید شد.

این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی‌ها و از خود گذشتگی‌های آتش نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.