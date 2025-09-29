به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد نسیمی مدیرکل بهزیستی استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه دوم تا هشتم مهرماه به نام هفته ملی ناشنوایان نامگذاری شده است، گفت: بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ ناشنوا در استان سمنان شناسایی شده‌اند و با توجه به اینکه پیشگیری از معلولیت یکی از سیاست‌های اصلی بهزیستی است ؛ در سال‌های اخیر نرخ شیوع ناشنوایی در استان سمنان به طور چشمگیری کاهش یافته است.

نسیمی افزود: سال گذشته بیش از هشت هزار نوزاد در استان غربالگری شنوایی شدند که برای ۳۰۰ کودک فعالیت های بازتوانی شنوایی انجام گرفت، ۲۴ کودک تحت عمل جراحی قرار گرفتند و یک کودک نیز از خدمات سمعک‌گذاری بهره‌مند شد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین از انجام بیش از ۳۰۰ عمل کاشت حلزون در استان خبر داد و گفت:این اقدامات از بروز ناشنوایی مطلق جلوگیری کرده است.