به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هوراز قبادی، نیما فرهادی، سیدکیانوش کاتورانی، پرهام غلامی، محمدمهدی اسفندیاری، آدرین اله ویسی، آریان ابراهیمی، آریان قلوزی، آمانج کاراگاهی و پرهام زندی ورزشکاران کردستانی هستند که به اولین اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی پاهویوت کشور فراخوانده شده‌اند.

این مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی پاهویوت ایران جهت تشکیل ملی پوشان نماینده کشورمان در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ طی روز‌های ۸ و ۹ مهرماه در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد.