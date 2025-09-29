پخش زنده
امروز: -
۱۰ رزمی کار کردستانی به اردوی انتخابی تیم ملی پاهویوت (موی تای سنتی) کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هوراز قبادی، نیما فرهادی، سیدکیانوش کاتورانی، پرهام غلامی، محمدمهدی اسفندیاری، آدرین اله ویسی، آریان ابراهیمی، آریان قلوزی، آمانج کاراگاهی و پرهام زندی ورزشکاران کردستانی هستند که به اولین اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی پاهویوت کشور فراخوانده شدهاند.
این مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی پاهویوت ایران جهت تشکیل ملی پوشان نماینده کشورمان در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ طی روزهای ۸ و ۹ مهرماه در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد.