مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی فوتی حوادث کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن، ریشه اصلی حوادث را عدم رعایت اصول ایمنی و نظارت ناکافی کارفرمایان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، انتظاری در همایش روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی، بر اهمیت ارتقاء سطح کیفی و رعایت اصول ایمنی به عنوان مهم‌ترین عامل در کاهش حوادث کار تأکید کرد و از کاهش نزدیک به ۶۰ درصدی حوادث فوتی کار در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وی افزود: هدف اصلی در بحث حوادث کار، حفظ جان نیروی کار است و این کاهش آمار، نشان‌دهنده تأثیر اقدامات صورت گرفته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، در تحلیل ریشه‌های حوادث کار در دوره زمانی مورد بررسی، اعلام کرد که عدم نظارت کارفرما با سهم ۴۰ درصد، عامل اصلی بروز حوادث بوده است. پس از آن، سهل‌انگاری کارگر با ۲۳ درصد و سپس عدم آموزش از سوی کارفرمایان با سهم ۱۴.۵ درصد و استفاده از دستگاه‌های بدون حفاظ و معیوب با ۱۳.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

انتظاری بیان کرد: بیشترین حوادث در بخش صنعت اتفاق می‌افتد، به طوری که ۶۶ درصد حوادث در این بخش رخ داده است. همچنین، ۱۸.۵ درصد از حوادث مربوط به صنعت ساختمان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه به ساختار کارگاهی استان اشاره کرد و گفت: در استان قزوین بیش از ۱۶ هزار کارگاه فعال وجود دارد که از این تعداد، ۵ هزار و ۱۷۶ کارگاه صنعتی هستند. همچنین، بالغ بر ۲۹۵ هزار بیمه شده اجباری در سطح استان داریم.

وی به شناسایی ۸۷۰ کارگاه پرخطر اشاره و تأکید کرد: بازرسان و همکاران ما باید با تمرکز ویژه بر رفع نواقص این کارگاه‌های پرخطر، اقدامات پیشگیرانه را به شکل جدی‌تری دنبال کنند تا از بروز هرگونه خسارت جانی و مالی جلوگیری شود.