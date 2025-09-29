به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیاوش بدری با ارائه آمار‌های نگران‌کننده از وضعیت منابع آبی استان، گفت: میانگین بارندگی در سال آبی جاری به ۱۷۱ میلی‌متر کاهش یافته که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۳ و نیم درصد درصد افت داشته است.

بدری در خصوص وضعیت سد‌ها تا آخرین روز سال آبی گذشته، گفت: حجم کل مخازن ۹ سد در دست بهره‌برداری افزون بر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب و حجم آب موجود در مخازن این سد‌ها تا ۱، ۱۴ شهریور، حدود ۸۵۹ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

وی اضافه کرد: حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن کمتر از ۲۸ درصد و حجم آب مفید سد‌ها نسبت به حجم مفید مخازن ۱۵ درصد است.

بدری میزان مصرف سالانه آب در بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی و سطحی را حدود ۸۹ و ۶ دهم درصد اعلام و اضافه کرد: میزان مصرف سالانه آب در بخش آشامیدنی ۷ و ۴ دهم درصد، صنعت یک درصد و سایر مصارف ۲ درصد برآورد شده است.

بدری اضافه کرد: میزان کسری مخزن سالانه آب زیرزمینی در دوره ۲۰ ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۳ هم افزون بر ۸۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شده است.