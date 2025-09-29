به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند لاهیجان» برترین های خود را در بخش های مختلف شناخت.

در این جشنواره هنرمندان استان ایلام رتبه نخست بخش «طرح و ایده» و رتبه دوم بخش «بازیگری زن» را از آنِ خود کردند.

چهاردهمین دوره جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف، به کار خود پایان داد و هیئت داوران جشنواره متشکل از فرهاد آییش، شهرام کرمی و شهره سلطانی، پس از بررسی آثار رسیده، نتایج نهایی را اعلام کردند.