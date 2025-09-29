معاون دادستان مرکز خوزستان، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و ایتام گلشن آل طاها اهواز، دانش‌آموزان این مرکز را برای ورود به مدارس همراهی و بدرقه کرد.

بدرقه کودکان بی‌سرپرست و ایتام اهواز برای ورود به مدرسه+تصاویر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک عیوضی در یک اقدام انسان‌دوستانه، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و ایتام گلشن آل طا‌ها اهواز بازدید کرد.

در این بازدید، وی همراه با کارکنان و مربیان این مرکز، کودکان را برای نخستین روز مدرسه بدرقه کرد، مراسمی که با شور و نشاط خاصی در میان دانش‌آموزان برگزار شد و بارقه‌ای از امید و انگیزه را در دل آنان زنده کرد.

وی ضمن گفت‌و‌گو با کودکان و مسئولان این مرکز، بر اهمیت تحصیل در آینده‌سازی نسل‌های آینده تأکید کرد و اظهار داشت: رسیدگی به نیاز‌های آموزشی کودکان بی‌سرپرست علاوه بر انجام وظایف قانونی، یک مسئولیت انسانی است که در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش بسزایی ایفا می‌کند.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان این کشور هستید و تحصیل می‌تواند در باز کردن دریچه‌های جدید زندگی به روی شما بسیار اثرگذار باشد.

حضور عیوضی معاون دادستان و فضای گرم و دوستانه‌ای که در این مراسم حاکم بود، باعث شد تا کودکان این مرکز با انگیزه بیشتر و لبخندی که نمایانگر امید به آینده بهتر بود، خود را آماده ورود به مدارس کنند.