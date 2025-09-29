

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر تکواندو شاهد اتفاقات ناگواری بود که دل هر بیننده‌ای را به درد آورد. اتفاقاتی که عامل اصلی آن در داخل زمین مبارزه و متاثر از عوامل مربوط به آن، چون داوری و برگزاری و… نبود بلکه در خارج از میدان رقم خورد و متاسفانه تکواندوکاری که پیروز مبارزه قبلی شده بود، تحت تاثیر از هیجان این پیروزی مسابقه پیش از پخش زنده، موضوعات فوق را موجب شد.

فدراسیون تکواندو ضمن ابراز تاسف عمیق از حواشی پیش آمده در جریان رقابت‌های لیگ برتر که جریحه دار شدن خاطر همه ارکان این رشته ورزشی از جمله پیشکسوتان، مربیان، داوران، تکواندوکاران و … را در پی داشت، به دور از هر گونه تصمیم احساسی اتفاقات فوق را به دقت بررسی و کارشناسان کمیته قضایی پیگیر روند رسیدگی به دامنه موضوعات فوق هستند.

در همین زمینه سوگل و سوگند شیری به همراه خانواده خود و چند تکواندوکار خاطی دیگر؛ روز گذشته با حضور در دفتر رئیس فدراسیون، به تشریح اتفاقات فوق و عوامل مربوط به آن پرداختند و در نهایت ضمن قبول اشتباه خود و با ابراز ندامت، از رئیس فدراسیون و جامعه تکواندو عذرخواهی کردند.

هادی ساعی هم با بیان اینکه نگاه فدراسیون به سرمایه‌های خود نگاهی پدرانه است عنوان داشت: من خود زمانی همانند شما در وسط میدان مبارزه بودم و تمام مسائل را بیش از هر شخص دیگری درک می‌کنم. من می‌توانم از حق خود در اتفاقات روز نخست لیگ برتر و موارد که به بنده خطاب شد، گذشت کنم؛ ولی از حق جامعه تکواندو که اکنون مسئولیت آن با من است کوتاه نخواهم آمد.

رئیس فدراسیون همچنین اظهار کرد: این عذرخواهی و پذیرش اشتباه بیانگر روحیه مسئولیت پذیری و اعتقاد به اصول پهلوانی است. برهمین اساس موضوع فوق به کمیته انضباطی ارجاع شده تا با دقت، خطایی که دختران ما انجام دادند، مورد بررسی قرار گیرد و با نگاه رافت و توجه ویژه به عذرخواهی این عزیزان و اینکه این نفرات جوانان با آتیه‌ای هستند؛ رای نهایی صادر گردد.