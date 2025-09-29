به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی قمصریان با اشاره به عملکرد امسال صندوق افزود: تنها در نیمه نخست امسال، بیش از ۵۹۹ میلیارد ریال برای ۱۱۶ نفر زیاندیده به این موضوع اختصاص یافت.

این رقم در مدت مشابه سال‌های گذشته، به ترتیب ۶۷۴ میلیارد ریال درسال ۱۴۰۳، مبلغ ۶۶۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و ۳۷۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ بوده است.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۱۶ نفر زیان‌دیدگان، مابه التفاوت دیه را دریافت کردند که این تعداد در نیمه نخست سال‌های گذشته به ترتیب ۱۸۳ نفر در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۳۰ نفر در سال ۱۴۰۲ و همچنین ۲۰۹ نفر در سال ۱۴۰۱ بوده است که مجموع آن از سال ۱۳۹۵ تاکنون نیز به بیش از ۳۶۰۰ نفر رسیده است.

مدیر صندوق درباره فراوانی انواع پرونده‌های مشمول تبصره ماده ۵۵۱ گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به قصور پزشکی با ۵۰ درصد بوده و پس از آن شامل مواردی از جمله، حوادث ترافیکی، گازگرفتگی، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، سقوط، ضرب‌وجرح، قتل و... می‌شود.

بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق. م. ا در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.