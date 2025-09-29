به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ بدری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و حمایت از اقتصاد ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق در یک واحد صنعتی در زنجان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های میدانی و حصول اطمینان از نگهداری سوخت قاچاق پس از هماهنگی قضایی در معیت کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان و در بازرسی از محل ۶ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان در خاتمه افزود: بنا بر نظر کارشناسان ارزش سوخت کشف شده بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد که متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.