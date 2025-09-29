ایثار، مفهومی انسانی و جهانی است که در ایران وجاهت دینی هم به آن اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم گرامیداشت شهدای مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمدرضا مردانی رییس سازمان بسیج اساتید کشور، جمعی از مدرسان و روسای مراکز آموزشی در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، دکتر علی اکبری در سخنانی اظهار داشت: خوشحالم خادم سازمانی هستم که بیش از ۱۷۰ شهید تقدیم کشور عزیرمان کرده و نشان داده دانشگاه در هر زمان دین خود را به کشور ادا کرده است. رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، نماد اتحاد و پیروزی ماست، این هفته فرصتی است برای مرور، بازخوانی و درس‌گیری از اینکه چرا به کشور حمله شد، ما چگونه دفاع کردیم و چه شد که پیروز شدیم.

وی گفت: در شرایط فعلی لازم است مرور کنیم، تحقیق کنیم که چگونه می‌توان آن تجربه موفق را تکرار کرد و سربلند بیرون آمد.

علی اکبری افزود: به رزمندگان، جانبازان، آزادگان، شهدای سرفراز و به خانواده شهدا درود می‌فرستم و عظمت و عزت و ایثار آنها را پاس میدارم، ایثار مفهومی انسانی و جهانی است که در ایران وجاهت دینی هم به آن اضافه شده است یعنی ایثار هم زینت انسانی و هم زیور اسلامی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: آنچه که باعث شد ما پیروز شویم گذشت همه ما برای ایران بود برای همین است که در این دفاع مقدس، تک تک اقوام احساس پیروزی می‌کنند ترک، کرد، لر، بلوچ و ما شهید شیعه، شهید سنی، شهید ارمنی و شهید زرتشتی داریم. هرگاه همه با هم باشیم از این اتفاقات پیروزمندانه هم اتفاق می‌افتد.

علی اکبری گفت: باید برای ایران ایثار کرد بعضی وقت ها، ایثار رفتن به میدان نبرد است و در مواردی سکوت و یا حداقل مزاحم نبودن و دلسرد نکردن کسانی است که برای دفاع از کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: مجلس امروز، مجلس پاسداشت مدرسان شهید دانشگاه است، خون شهید همیشه سبب حفظ این مملکت شده است، بعد از حمله رژیم صهیونیستی بزرگترین تجمع مردمی در زمان تشییع شهدا اتفاق افتاد و ما شاهد بودیم آدم‌هایی به میدان انقلاب آمدند که چهره آنها مثل خیلی از ما‌ها نبود. چه کسی آنها را به میدان آورد؟ این اعجاز خون شهید است.

علی اکبری تصریح کرد: همه باید قدردان مادرانی باشند که فرزندان خود را از دست داده‌اند یا پدرانی که عزیزانشان را در راه میهن فدا کرده‌اند، این خون شهدای دانشجو و مدرس، موجب ثبات و امنیت کشور است. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: دوست دارم همه به این فرمایش مقام معظم رهبری در مجلس امام حسین (ع) که می‌فرمایند‌ای ایران بخوانید، توجه کنیم، اکنون روز همه باهم بودن است، شهدا عامل ثبات کشور هستند و تا عظمت خانواده شهدا و ایثارگران هست خیالمان از امنیت مملکت راحت است.

علی اکبری در پایان گفت: قطعا در آینده نزدیک، مجلس گرامیداشت شهدای دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در دفاع مقدس دوازده روزه باتوجه به کثرت آنها از استان‌های سراسر کشور به نحو شایسته‌ای برگزار خواهد شد. همچنین در دانشگاه مکانی به نام شهدای دانشگاه مزین خواهد شد.

این مراسم با تجلیل از مقام شامخ خانواده‌های معظم شهدای مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در دفاع مقدس دوازده روزه، شهید غلامرضا کمانی، شهیده فاطمه صالحی، شهید حمیدرضا حیدری و شهید میثم معمر پایان یافت.