مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر ۵۹ دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهرستان‌های این استان به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: از ۵۹ دستگاه شتابنگار در سطح آذربایجان‌غربی فعال، ۳۴ مورد آنها به روزرسانی شده و نسل جدید شتابنگار‌ها تغییر یافته است.

وی ادامه داد: توسعه شبکه شتابنگاری زلزله و همچنین سامانه‌های پاسخ سریع با هدف تمرکز بر نواحی پرخطر و از نظر ساختاری محل برخورد چند زون اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: باید به این مساله توجه کرد که ابزار‌های مدیریت بحران، داشتن اطلاعات دقیق از رخداد زمین‌لرزه است و عملکرد مثبت یک سیستم بررسی‌کنندۀ زلزله تصویر دقیقی از آثار رویداد زلزله را آشکار و مسیر امداد را مشخص خواهدکرد که این امر کمک بزرگی به امدادگران و در نتیجه مدیریت مؤثر بحران در وقوع زمین‌لرزه خواهد کرد.

آرامون افزود: با کمک نقشۀ شدت لرزه‌ای می‌توان لحظاتی پس از وقوع زلزله مشخص کرد که بیشترین و کمترین خسارات در کدام مناطق از یک شهر اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: این سیستم بر اساس عملکرد دستگاه‌های شتابنگار که در سطح استان نصب شده‌اند، عمل می‌کند که همۀ آنها به یک سیستم کنترل مرکزی متصل هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به لرزه‌خیزی استان و وجود گسل‌های فعال و همچنین لحاظ توپوگرافی استان و اهمیت امدادرسانی به موقع به آسیب دیدگان در زمان وقوع زلزله تکمیل شبکه شتابنگاری لازم الاجرا است.