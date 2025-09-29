پخش زنده
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: سند توسعه گردشگری فارس تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی پارسایی گفت: این سند ۵۰ صفحهای بر اساس اسناد آمایش، برنامه هفتم توسعه و سند مهندسی فرهنگی استان تهیه و جمعبندی شده است هفته آینده بهصورت رسمی رونمایی خواهد شد.
سند توسعه گردشگری فارس با همکاری دانشگاه شیراز و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با چشماندازی پنجساله تدوین شده تا شرایط برای بهرهمندی حداکثری اقتصاد فارس از گردشگری فراهم شود.
پارسایی همچنین از تشکیل شورای راهبردی گردشگری استان خبر داد و گفت: این شورا با دستور استاندار راهاندازی شده و هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
در این نشستها، پیشکسوتان فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان گردشگری حضور خواهند داشت تا نظرات خود را برای ارتقای این حوزه ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: همچنین با اشاره به حوزه اجرا و تأمین اعتبارات گفت: امسال حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استانی ادارهکل میراث فرهنگی فارس بهطور کامل جذب شد و طرحهای متعددی در حوزه مرمت آثار تاریخی به اجرا درآمد.