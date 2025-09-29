پخش زنده
امروز: -
بقعه یا مقبره پیربکران یکی از شاهکاری معماری تشیع ایران در شهرستان فلاورجان است که داربستهای فلزی محافظ محراب این بقعه، پس از ۵۰ سال جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فلاورجان گفت: مرحله ششم مرمت بقعه پیر بکران از توابع این شهرستان با اجرای سازه محافظ محراب این بقعه تاریخی به پایان رسید.
حافظ کریمیان افزود : با تلاش و پیگیری اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان فلاورجان ، پس از گذشت نیمقرن، داربستهای فلزی محافظ محراب این بقعه تاریخی جمعآوری شد.
وی گفت : در سال ۱۳۵۳ بهمنظور حفاظت از محراب گچی و نفیس بقعه تاریخی پیر بکران، سازهای محافظ با داربست فلزی بر روی محراب بقعه اجرا شد. طراحی نامناسب، پوسیدگی ساختار فلزی، ایجاد آشفتگی منظری و عدم استحکام لازم ازجمله معایب این سازه محافظ بود که در سال جاری پس از بررسی و طراحی سازه محافظ جدید و تأمین اعتباری بیش از ۷ میلیارد ریال، داربستهای فلزی موجود جمعآوری و سازهای سبک و مطلوب بهمنظور دفع مناسب رطوبت ناشی از نزولات جوی برای حفاظت از محراب نصب شد.
کریمیان افزود : علاوه بر این در این مرحله از عملیات مرمت، ساماندهی نماهای آجری و سنگی، تکمیل آجرفرش محوطه، نصب بخشی از دربهای چوبی بقعه پیر بکران و اجرای اندود و پوشش کاهگل نیز انجام شد.
بقعه پیربکران شامل چهار قسمت رواق، ایوان، آرامگاه و اتاق چلهخانه است، این مکان، خانه، مدرسه و محل عبادت «محمد بن بکران» از عرفای بزرگ ایرانی در قرن هشتم است، این بنا از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی محافظت شده و از سوی دیگر کارهای مرمتی فراوانی از سال ۱۳۱۶ در این بنا انجام شده است.