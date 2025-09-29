به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان گفت: مرحله ششم مرمت بقعه پیر بکران از توابع این شهرستان با اجرای سازه محافظ محراب این بقعه تاریخی به پایان رسید.

حافظ کریمیان افزود : با تلاش و پیگیری اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان فلاورجان ، پس از گذشت نیم‌قرن، داربست‌های فلزی محافظ محراب این بقعه تاریخی جمع‌آوری شد.

وی گفت : در سال ۱۳۵۳ به‌منظور حفاظت از محراب گچی و نفیس بقعه تاریخی پیر بکران، سازه‌ای محافظ با داربست فلزی بر روی محراب بقعه اجرا شد. طراحی نامناسب، پوسیدگی ساختار فلزی، ایجاد آشفتگی منظری و عدم استحکام لازم ازجمله معایب این سازه محافظ بود که در سال جاری پس از بررسی و طراحی سازه محافظ جدید و تأمین اعتباری بیش از ۷ میلیارد ریال، داربست‌های فلزی موجود جمع‌آوری و سازه‌ای سبک و مطلوب به‌منظور دفع مناسب رطوبت ناشی از نزولات جوی برای حفاظت از محراب نصب شد.

کریمیان افزود : علاوه بر این در این مرحله از عملیات مرمت، ساماندهی نماهای آجری و سنگی، تکمیل آجرفرش محوطه، نصب بخشی از درب‌های چوبی بقعه پیر بکران و اجرای اندود و پوشش کاه‌گل نیز انجام شد.

بقعه پیربکران شامل چهار قسمت رواق، ایوان، آرامگاه و اتاق چله‌خانه است، این مکان، خانه، مدرسه و محل عبادت «محمد بن بکران» از عرفای بزرگ ایرانی در قرن هشتم است، این بنا از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی محافظت شده و از سوی دیگر کار‌های مرمتی فراوانی از سال ۱۳۱۶ در این بنا انجام شده است.