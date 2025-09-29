مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۰ هکتار از اراضی دولتی واقع در حریم شهر ارومیه به فرماندهی انتظامی استان جهت ساخت ستاد انتظامی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در جلسه‌ای بررسی تامین اراضی موردنیاز برای احداث ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی که با حضور مسوولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تامین خدمات در محدوده و حریم شهر‌ها اقدامات لازم به منظور واگذاری زمین برای احداث ستاد فرماندهی انتظامی در شهر ارومیه به عمل آمده است.

وی افزود: پس از بازدید‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی، زمین مورد نظر انتخاب و شده و طی تفاهم‌نامه به دستگاه بهره‌بردار واگذار می‌گردد.



مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده، مصوب گردیده ۱۰ هکتار از اراضی دولتی جهت احداث ستاد انتظامی استان در نظر گرفته شود.

آرامون ادامه داد: همدلی در حوزه‌های انتظامی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کرده و مردم را امیدوار ساخته و امنیت و آرامش را به در سطح جامعه ترویج کند.

وی بیان کرد: تفاهم‌نامه واگذاری زمین به امضای طرفین رسید و روند واگذاری زمین انجام می‌شود.