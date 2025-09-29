به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرستان نهاوند با تولید سالانه بیش از ۱۰۰۰ تن عسل رتبه نخست تولید این محصول در استان را دارد، یکی از مهمترین ملزومات تولید عسل وجود موم عسل است.

به همت کارآفرین نهاوندی کارگاه تولید عاج موم عسل ایجاد شده که با تولید روزانه ۴۰۰ تن موم عسل نیاز زنبورداران نهاوندی و حتی استان‌های همجوار به این ماده ارزشمند را تأمین کرده است.

موم عسل ماده اولیه ایست که عسل بر روی آن تشکیل می شود، موم عسل در طبقات مختلف در داخل کندو عسل قرار داده می شود و هر چه کیفیت موم مرغوب باشد، عسل تولید شده هم مرغوبیت بالایی خواهد داشت.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی نهاوند در این شهرستان بیش از ۸۰ هزار کلونی عسل وجود دارد که ۵۰ درصد نیاز عسل استان همدان را تأمین می کنند.

آبشناس افزود: حدود ۱۵۰۰ نفر بهره بردار در زمینه پرورش وتولید عسل در نهاوند مشغول هستند.

زنبورداران در طی سال ۲ مرحله اقدام به برداشت عسل از کلونی‌های خود می کنند.