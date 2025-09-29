پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی چهاربرج از توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن انواع نهادههای دامی و ۳۵۰ تن کود شیمیایی یارانهای در این شهرستان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛هاشمی با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهادهها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه، اعلام کرد:این میزان نهاده شامل ۴۴۰ تن سبوس، ۵۶۰ تن کنسانتره، ۳۲۰ تن ذرت و جو است.
وی همچنین از توزیع بیش از ۳۵۰ تن انواع کود یارانهای شامل ۳۳۳ تن اوره و ۲۵ تن پتاس در این بازه زمانی خبر داد.
هاشمی ضمن قدردانی از شرکت خدمات حمایتی و معاونت تولیدات دامی در تأمین نهادهها، بر تداوم تلاشها برای حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه تاکید کرد و گفت: در راستای تأمین به موقع نهادههای دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان جهت کشتهای تابستانه و جبران و کمک به تامین نهادههای دامی، هر کاری که از دستمان در جهت حمایت از کشاورزان و دامداران منطقه بربیاید، دریغ نخواهیم کرد.
توزیع این میزان نهاده و کود، گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی در شهرستان چهاربرج به شمار میرود.