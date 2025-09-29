به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی قشم گفت: در این مدت پنج میلیون و ۸۳۱ هزار۲۲۴ تُن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر تجاری قشم تخلیه و بارگیری شده است.

علی اشتری افزود: از این میزان پنج میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۸۲ تُن کالای غیرنفتی و ۵۲۵ هزار و ۸۴۱ تُن کالای نفتی بوده است.

وی میزان صادرات نفتی را از ابتدای امسال تاکنون ۲۵۴ هزار و ۷۵۱ تُن عنوان کرد و گفت: این میزان ۳۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مدیر بنادر و دریانوردی قشم گفت: در این مدت صادرات کالا‌های غیرنفتی از بنادر این جزیره با ۲۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۳۹ هزار و ۲۵ تُن رسید.

بیشتر بخوانید؛ تخلیه وبارگیری کالا در بندر شهید باهنر بندرعباس بدون وقفه

جزیره زیبای قشم که بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحد‌های پتروشیمی و پالایشگاهی از راهبردی‌ترین جزایر ایران و خلیج فارس است که به دلیل خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از آبراهه بین‌المللی و پارک‌های انرژی و زیست - فناوری آن شهرتی جهانی دارد.

بندر کاوه قشم به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، دسترسی به کریدور پرواز‌های بین‌المللی شرق – غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.