معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بر لزوم تداوم تولید، حفاظت از انبارهای کالاهای اساسی و تقویت توانمندیهای استان در شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جمال امین عشایری روز شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی از منظر پدافند غیرعامل گفت: یکی از مهمترین اولویتها، استمرار خدمات ضروری و تأمین پایدار کالاهای اساسی برای مردم در شرایط بحرانی است.
وی با بیان اینکه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی با هدف تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید ملی، چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی نقش محوری در مدیریت امنیت غذایی دارد، افزود: اجرای طرحهای مرتبط با تداوم خدمات سازمانهای تابعه در سطح استان و ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی در نقاط امن در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: صیانت از انبارها و استمرار تولید محصولات راهبردی از اقدامات کلیدی برای افزایش تابآوری استان در برابر تهدیدات و شرایط ویژه محسوب میشود.
امین عشایری همچنین تامین نیروی حفاظتی برای ایجاد امنیت انبارهای ذخیره کالاهای اساسی و مراکز حساس همانند مراکز بانک ژنی را در مواقع بحرانی ضروری اعلام و اظهار کرد: اعضای کارگروه در این نشست ضمن بررسی وظایف محوله و دستورالعملهای اجرایی، به ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم پرداختند.