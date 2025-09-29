به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان گفت: این مجموعه فرهنگی ورزشی با حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه با زیربنای هزار و ۷۰۰ متر مربع شامل مجموعه اداری و سالن ورزشی ساخته شده است.

سردار علی فتحیان با اشاره به مشارکت خیران روستا و شهرستان در ساخت این سالن ورزشی افزود: این طرح فاخر و موفق نماد همدلی و فعالیت مشترک بین دولت، مردم و خیرین و سپاه پاسداران است.

سرهنگ محسن پاشایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن نیز گفت: در هفته دفاع مقدس بیش از ۳۰۰ برنامه در سطح شهر و روستا‌های فریدن در حال اجرا است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به آیین افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای دره بید اشاره کرد.

روستای گردشگری دره‌بید در ۱۲۰ کیلومتری غرب استان اصفهان واقع شده است و ۱۹ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است. بیش از ۱۵ تیم فوتسال، تیم‌های تکواندو و ژیمناستیک در این روستا فعالیت می‌کنند.