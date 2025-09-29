به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری گفت: طی بازرسی‌های بعمل آمده توسط کارشناسان نظارت و بهداشت اداره دامپزشکی در سطح ایذه، یک دستگاه خودروی حمل و پخش مرغ کشتار روز به دلیل عدم رعایت شرایط حمل بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی و به دستور دادستان شهرستان توقیف شد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت فرآورده‌های خام دامی که یکی از وظایف مهم دامپزشکی است، افزود: نظارت‌های مستمر بر تمام مراحل تولید، نگهداری، حمل و عرضه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی در دستورات دامپزشکی می‌باشد تا فرآورده‌های خام دامی سالم و بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.

شاهپری ادامه داد: نگهداری، عرضه و حمل و نقل کلیه فرآورده‌های خام دامی باید در شرایط بهداشتی و رعایت زنجیره سرد و گواهی بهداشتی دامپزشکی حمل از اداره دامپزشکی صورت پذیرد.

سرپرست اداره دامپزشکی ایذه در پایان تاکید کرد: همه مرغداران و عوامل عرضه و توزیع دام و طیور زنده از هرگونه نقل و انتقال غیر مجاز خودداری کرده و مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای که ضامن سلامت جمعیت دامی و طیور و مانع انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام است را رعایت کنند.